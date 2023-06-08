Турецкая валюта обесценилась до рекордных 23,4 лиры за доллар

Турецкая лира обесценилась до исторического минимума. Согласно данным торгов, национальная валюта страны достигла отметки в 23,4 лиры за один доллар, передает Life.ru.

Резкое падение лиры началось ещё в понедельник, 5 июня. По словам аналитиков, причина заключается в действиях Центробанка, который не проводит на рынке интервенции, хотя делал это в мае до президентских и парламентских выборов.

Так, 12 мая, в последний день торгов на Стамбульской бирже до выборов, курс валюты составлял 19,6 к доллару. При этом оппозиционные СМИ писали, что резервы турецкого Центробанка истощены. Официальные власти эту информацию опровергли.