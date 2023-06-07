Восстановление китайской экономики нанесло удар по экспорту Германии

Акцентирование властей Китая на снабжении внутреннего рынка товарами собственного производства нанесло удар по объемам экспорта из Германии. До недавнего времени на рынок КНР приходилось до 7% от суммарного объема вывоза германской продукции в зарубежные государства, сообщает агентство Bloomberg.

При этом с начала текущего года Китай сократил объемы закупок продукции не только из Германии, но также из государств-партнеров ФРГ по «Большой семерке» (G7). Речь идет о снижении импорта товаров из США, Великобритании, Франции, Италии, Японии и Канады. При этом промышленный экспорт ФРГ до недавнего времени в определенной степени зависел от сбыта на китайском рынке, уточняется в статье.

«С начала этого года Китай замедлил закупки иностранных товаров, особенно из стран G7, чтобы сосредоточиться на снабжении собственного внутреннего рынка. Это нанесло удар по крупным промышленно развитым экономикам, таким как Германия, для которой Китай является четвертым по величине экспортным рынком, на который приходится почти 7% всего немецкого экспорта», — заключается в материале.

7 июня агентство Bloomberg сообщило, что в течение следующего десятилетия предложение рабочей силы на рынке труда Германии сократится на 3 млн человек, или на 7%. Это произойдет, если выходящих на пенсию граждан страны не заменит значительный приток мигрантов.