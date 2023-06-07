На Украине изменили режим работы ГЭС для уменьшения территории затопления

В украинской энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что изменили режим работы гидроэлектростанций, чтобы уменьшить площадь затопления на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщает Telegram-канал компании.

В компании сообщили, что вместе с «Укргидроэнерго» прорабатывают возможные сценарии дальнейшей работы энергосистемы после разрушения Каховской ГЭС.

«Меняется режим работы гидроэлектростанций для уменьшения объема воды, поступающей в Каховское водохранилище, чтобы уменьшить затопления», — говорится в сообщении.

Ранее глава Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявлял, что возможное обмеление Северно-Крымского канала не станет критичным для Крыма.

По словам Константинова, принятые ранее меры позволяют подпитывать крымские водохранилища водой из подземных резервуаров. Константинов также заявил, что плотину ГЭС подорвал Киев и таким образом открестился от южных территорий, которые могут стать болотом.