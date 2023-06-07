Экс-советник ЦРУ назвал причину краха господства доллара

Если страны БРИКС создадут свою собственную валюту, то это будет означать крах господства доллара в мире. Кроме того, эта ситуация сильнее подтолкнет экономику США к краху. Об этом заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.

«Это связано с введением новой основной валюты, которая может ослабить глобальную роль доллара и в конечном итоге вытеснить его в качестве ведущего платежного и резервного средства», — отметил Рикардс.

По его словам, союз БРИКС является хорошей альтернативой западной гегемонии. Чем сильнее США пытаются использовать санкции в качестве элемента экономического давления, тем сильнее другие государства будут отказываться от доллара. Все это ослабит Штаты, что приведет к снижению доверия к американской валюте.

Он добавил, что другие страны ускорили процесс отказа от доллара, так как видят, что США и их союзники наложили на Россию множество ограничений. Поэтому другие боятся, что с ними может произойти то же самое. С учетом того, что мир несильно следит за развитием БРИКС, в будущем может произойти резкое потрясение международной валютной системы.

5 июня портал infoBRICS, ссылаясь на экс-кандидата в президенты США Рона Пола, сообщил, что к странам БРИКС, которые начали борьбу с долларом, стали присоединяться другие государства и их будет еще больше.