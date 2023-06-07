Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-советник ЦРУ назвал причину краха господства доллара

Экс-советник ЦРУ Рикардс: создание единой валюты БРИКС подтолкнет к краху экономику США

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Если страны БРИКС создадут свою собственную валюту, то это будет означать крах господства доллара в мире. Кроме того, эта ситуация сильнее подтолкнет экономику США к краху. Об этом заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.

«Это связано с введением новой основной валюты, которая может ослабить глобальную роль доллара и в конечном итоге вытеснить его в качестве ведущего платежного и резервного средства», — отметил Рикардс.

По его словам, союз БРИКС является хорошей альтернативой западной гегемонии. Чем сильнее США пытаются использовать санкции в качестве элемента экономического давления, тем сильнее другие государства будут отказываться от доллара. Все это ослабит Штаты, что приведет к снижению доверия к американской валюте.

Он добавил, что другие страны ускорили процесс отказа от доллара, так как видят, что США и их союзники наложили на Россию множество ограничений. Поэтому другие боятся, что с ними может произойти то же самое. С учетом того, что мир несильно следит за развитием БРИКС, в будущем может произойти резкое потрясение международной валютной системы.

5 июня портал infoBRICS, ссылаясь на экс-кандидата в президенты США Рона Пола, сообщил, что к странам БРИКС, которые начали борьбу с долларом, стали присоединяться другие государства и их будет еще больше.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях