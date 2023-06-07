ОЭСР улучшила прогноз по экономике России на 2023–2024 годы

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) России снизится на 1,5% по итогам текущего года и сократится еще на 0,4% — к концу 2024-го. В марте предполагалось, что отрицательная динамика составит 2,1% и 0,5% соответственно, сообщается в обновленном прогнозе аналитиков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

При этом в ноябре 2022-го прогноз ОЭСР был еще более негативным. Тогда сотрудники организации предполагали, что ВВП России сократится сразу на 5,6% в 2023-м, но лишь на 0,2% — в 2024 году.

«Экономика России в этом году снизится на 1,5%, а в следующем — на 0,4% <...> Рост мировой экономики по итогам этого года замедлится до 2,7% после 3,3% в 2022 г. В следующем году мировые темпы роста ускорятся до 2,9%», — заключается в материале.

20 мая агентство РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ) сообщило, что валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в России по итогам 2022 года составил $15,44 тыс. Этот показатель приблизился к рекордному уровню 2013 года — $15,93 тыс.