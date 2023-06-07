Риелтор предрекла падение цен на жилье после ужесточения требований Центробанка к ипотеке

После повышения с 1 июня минимального взноса по ипотеке до 20% в России может сократиться спрос на жилье и, как следствие, упадут цены. Об этом в беседе с РИАМО сообщила руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина.

«Снижение спроса на квартиры после ужесточения требований ЦБ к ипотеке станет фактором, который будет стимулировать падение цен на жилье в России. Прогнозирую, что на рынке жилой недвижимости Москвы падение составит от 3 до 5% в зависимости от сегмента и того, какая структура сделок была у жилого комплекса», — сказала Никитина.

Она добавила, что больше всего от ужесточения требований к ипотеке пострадают застройщики, чьи рекламные компании строились на минимальном первоначальном взносе.

С 1 июня 2023 года минимальный взнос по ипотеке составляет не 10%, а 20%. Через шесть месяцев, с 1 января 2024 года, стартовый взнос поднимется до 30%. Такие изменения Центробанк объяснил риском появления ценового пузыря на рынке ипотечного кредитования.