Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Риелтор предрекла падение цен на жилье после ужесточения требований Центробанка к ипотеке

Риелтор Никитина: с ужесточением требований ЦБ к ипотеке цены на жилье могут упасть

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

После повышения с 1 июня минимального взноса по ипотеке до 20% в России может сократиться спрос на жилье и, как следствие, упадут цены. Об этом в беседе с РИАМО сообщила руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина.

«Снижение спроса на квартиры после ужесточения требований ЦБ к ипотеке станет фактором, который будет стимулировать падение цен на жилье в России. Прогнозирую, что на рынке жилой недвижимости Москвы падение составит от 3 до 5% в зависимости от сегмента и того, какая структура сделок была у жилого комплекса», — сказала Никитина.

Она добавила, что больше всего от ужесточения требований к ипотеке пострадают застройщики, чьи рекламные компании строились на минимальном первоначальном взносе.

С 1 июня 2023 года минимальный взнос по ипотеке составляет не 10%, а 20%. Через шесть месяцев, с 1 января 2024 года, стартовый взнос поднимется до 30%. Такие изменения Центробанк объяснил риском появления ценового пузыря на рынке ипотечного кредитования.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях