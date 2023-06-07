Президент Туниса Каис Саид заявил, что его страна отвергает любой диктат со стороны МВФ

Президент Туниса Каис Саид обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони долги его страны.

В ходе телефонного разговора стороны рассмотрели условия, которые Международный валютный фонд (МВФ) предоставляет североафриканской республике. Кроме того, был поднят вопрос нелегальной миграции и связанные с ней последствия.

Во время переговоров Каис Саид заявил, что его страна отвергает любой диктат со стороны МВФ.

«Предписания Международного валютного фонда приведут к совершенно противоположным последствиям, которые повлияют на социальный мир в Тунисе и распространятся на весь регион», — цитирует его ФАН.

Мелони, в свою очередь, заявила, что проинформировала Каиса Саида о значительных усилиях Италии по достижению положительных результатов в текущих переговорах между североафриканской республикой и МВФ.