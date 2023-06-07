Российские банки выдали рекордный объем потребкредитов в мае

Объем выдачи потребкредитов в мае 2023 года достиг рекордных 662,5 млрд рублей, что больше показателя прошлого года в 3,4 раза. Об этом сообщается в отчете аналитической компании Frank RG.

По сравнению с апрелем месячный объем выданных потребительских кредитов увеличился на 11%, а по сравнению с кризисным маем 2022 года — почти в 3,4 раза. Последний раз сопоставимый объем кредитов наличными, которые выдали российские банки, был зафиксирован в августе 2021 года, тогда месячная сумма выдач достигала 644,1 млрд рублей, отметили в публикации.

По данным аналитиков компании, в количественном выражении число выданных потребкредитов увеличилось на 19% по сравнению с показателем апреля, до 3,3 млн шт. Однако средний чек уменьшился до 200,9 тыс. рублей, что на 6,4% меньше значения апреля этого года.

В отчете добавили, что объем выдачи ипотеки вырос на 4%, до 591,5 млрд рублей, что является максимальным значением с начала этого года. Автокредиты в мае составили 117,9 млрд рублей, что также является рекордным показателем.

18 мая на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщалось, что по итогам апреля текущего года средний размер потребительского кредита (займа на покупку потребительских товаров) на российском внутреннем рынке достиг рекордной отметки 328,5 тыс. рублей. Этот показатель оказался на 4,3% больше в сравнении с мартовским значением.