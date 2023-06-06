Украина выделила $63 млн на питьевую воду для пострадавших от разрушения ГЭС районов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о создании штаба по ликвидации последствий прорыва дамбы на Каховской ГЭС. По его словам, правительство выделило около $63 млн на обеспечение пострадавших регионов питьевой водой, передает ТАСС.

По словам премьера, в стране создают штаб по ликвидации последствий. В него войдут министры, их заместители, руководители центральных органов исполнительной власти и представители госпредприятий.

«Принято решение о выделении средств из Фонда восстановления в размере 1,5 млрд гривен (около $40,6 млн. — «Газета.Ru») для строительства двух новых магистральных водопроводов», — уточнил он, пояснив, что это необходимо для обеспечения Кривого Рога, Никополя и Марганеца питьевой водой.

Шмыгаль добавил, что обеспечение потребностей Николаевской и Днепропетровской областей в питьевой воде выделено почти 846 млн гривен (около $23 млн). Премьер отметил, что часть этих средств пойдет на обеспечение водой украинских районов Запорожской и Херсонской областей.

Также глава правительства сообщил, что руководителем работ по ликвидации последствий назначен глава МВД Игорь Клименко.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что в результате прорыва на ГЭС в нескольких областях страны ожидаются проблемы с питьевой водой.

Депутат Госдумы РФ, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич заявил, что помощь в эвакуации населения из подтопленных районов Херсонской области, подконтрольных Москве, оказывают российские волонтеры. По его словам, добровольцы обеспечивают доставку питьевой воды, поскольку с ней могут возникнуть серьезные проблемы.