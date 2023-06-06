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На Украине заявили об увеличении импорта электроэнергии из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС

Глава Минэнерго Украины: из-за прорыва Каховской ГЭС придется увеличить импорт энергии

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Украинский министр энергетики Герман Галущенко на видеоконференции с коллегами из западных стран заявил, что разрушение дамбы Каховской ГЭС скажется на всем гидроузле региона и приведет к увеличению импорта электроэнергии страны, передает ТАСС.

По данным министра, эта катастрофа скажется на уровне воды на других украинских гидроэлектростанциях. Из-за того, что прорыв нарушил целостность всего гидроузла, есть вероятность, что гидроэнергетика, балансирующая украинскую энергосистему, не сможет работать на необходимую мощность, а это может возникнуть дисбаланс в энергосистеме.

«В связи с этим мы рассчитываем на поддержку партнеров и увеличение пропускных возможностей для наращивания импорта электроэнергии до 2 ГВт», — сказал Галущенко.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Министр обороны Шойгу обвинил в подрыве сооружений Каховской ГЭС Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дамбу Каховской ГЭС Киев физически не смог бы подорвать извне.

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Обрушение Каховской ГЭС
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