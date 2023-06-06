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В России хотят сократить ввоз зарубежных продуктов в пользу отечественных

Путин поручил кабмину определить российские товары, которым не нужны иностранные аналоги

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил правительству определить список отечественной продукции, производства которой достаточно для внутреннего потребления, передает РИА Новости.

Из поручений главы государства следует, что этот шаг направлен на дестабилизацию импорта аналогов из недружественных стран и стимулирования спроса на российскую промышленную продукцию.

«... определить номенклатуру товаров, производимых или планируемых к производству в РФ в достаточном для удовлетворения внутреннего спроса объеме», — говорится в документе.

Там же отмечается, что кабмин должен сформулировать предложения по изменению условий доступа иностранных товаров-аналогов на российский рынок.

Срок исполнения поручения назначен на 1 октября 2023 года.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков высказался против идеи Совфеда ограничить импорт лекарств для животных из недружественных стран.

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