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Стало известно, представителям каких профессий в России чаще всего отказывают в займах

MoneyMan: занятым в кинобизнесе, фитнесе и автосфере отказывают в займах в 81–88% случаях

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Представителям кинобизнеса, фитнес-индустрии и автомобильном секторе чаще других (в 81–88% случаях) отказывают в предоставлении микрозаймов на российском внутреннем рынке. Людям, занятым в вышеперечисленных отраслях, сложнее всего рассчитывать на одобрение новых ссуд, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков микрофинансовой компании MoneyMan.

«По итогам пяти месяцев 2023 года микрофинансовые организации ужесточили требования к заемщикам, занятым в кинобизнесе, автомобильном секторе и фитнесе. Они получали 81–88% отказов», — говорится в материале.

В список наиболее рискованных отраслей микрофинансовые организации (МФО) также включили общепит, гостиничный бизнес, туризм, сферу услуг, строительную отрасль, розничную торговлю и индустрию развлечений. Представителям вышеперечисленных профессий отказывают в микрозаймах немногим меньше — в 67–76% случаях, заключается в статье.

5 июня газета «Известия» сообщила, что Центробанку России предложили ограничить количество микрозаймов на одного человека до двух-трех и проводить проверку платежеспособности заемщиков. Соответствующую инициативу направили регулятору депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия».

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