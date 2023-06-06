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В США сочли «в пользу России» решение Эр-Рияда об одностороннем сокращении нефтедобычи

WSJ: решение Саудовской Аравии о новом сокращении нефтедобычи загонит королевство в тупик

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Kamran Jebreili/AP

Решение властей Саудовской Аравии о добровольном сокращении суточного объема нефтедобычи на 10%, или на 1 млн баррелей, во многом является недальновидным и усилит позиции ее основных конкурентов, включая Россию, на мировом энергорынке. Более того, данный шаг заведет страну в тупик, так как Эр-Рияду не удалось договориться с партнерами по ОПЕК+ о присоединении к сокращению, сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Главной целью подобной политики местных властей стало стремление поддержать биржевые сырьевые цены на приемлемом для себя уровне. Однако в настоящее время рыночные нефтяные котировки пока не демонстрируют серьезного роста. Вероятнее всего, ожидать скачка биржевых цен на нефть не придется в среднесрочной перспективе, так как добровольное сокращение добычи в Саудовской Аравии носит односторонний характер, уточняется в статье.

«Сокращение добычи в Саудовской Аравии для повышения цен на нефть может быть дорогостоящим. Снижение суточного уровня на 10% (на 1 млн баррелей в день) говорит о том, что Эр-Рияд готов пожертвовать долей рынка ради поддержания цен <....> Цены растут слишком медленно и не компенсируют падение доходов от слишком слабых продаж. Кроме того, королевство теряет значительную долю на ключевых рынках, например, китайском, а его конкуренты этим пользуются. И Россия, и ОАЭ выступили против новых сокращений», — заключается в статье.

6 июня ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что Саудовская Аравия решила дополнительно уменьшить добычу нефти еще на 1 млн баррелей нефти с июля ради того, чтобы поддержать цены на топливо от их дальнейшего обвала. Эр-Рияд ожидает пика замедления глобальной экономики в июле, поэтому сейчас важно поддержать уровень цен от падения.

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