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Стало известно о резком падении биржевой стоимости газа в Европе

Цены на газ в Европе после резкого скачка рухнули на 14%, до $300 за тысячу кубометров

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

В ходе утренних торгов 6 июня биржевая стоимость тысячи кубометров природного газа на нидерландском хабе TTF опустилась на 14% к уровню закрытия вечерней сессии 5 числа. Котировки июльских фьючерсов (контрактов на поставку газа) в моменте снижались до $300 за тысячу кубов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Максимальный уровень стоимости контрактов на поставку газа в июне был зафиксирован на отметке $341 за тысячу кубов. Таким образом, разница между минимальным и максимальными значениями котировок достигли более $40. При этом днем ранее цены в Европе поднимались в моменте более чем на 20% после падения до минимальной за последние несколько лет отметки $250.

На рост газовых котировок в регионе повлиял ряд факторов. Среди ключевых — начало летнего сезона и приближение жаркой погоды в европейских странах, решение Еврокомиссии (ЕК) не продлевать чрезвычайные меры на рынке электроэнергии и другие.

6 июня заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов заявил, что резкий рост цен на газ в Европе 5 числа произошел на фоне подступающей жаркой погоды и сезона ремонтов энергетической инфраструктуры. При этом отказ Еврокомиссии (ЕК) от требований экономии электроэнергии может привести к росту потребления и потребности в газе.

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