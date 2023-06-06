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Пушилин заявил, что через порт Мариуполя начали вывозить продовольствие

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что порт Мариуполя начали использовать для вывоза зерна

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Порт Мариуполя начали использовать для вывоза продовольствия, в том числе зерна. Об этом временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в эфире «Соловьев. Live».

«Зерно уже вывозим», — отметил он.

Накануне Замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле возобновил инспекции судов в рамках зерновой сделки. При этом дипломат отметил, что Москва продолжает консультации ООН по соглашению.

Ранее правительство ДНР сообщало, что груз с двумя тысячами тонн пшеницы вышел из порта в Мариуполе в другие регионы России.

7 мая Денис Пушилин заявлял, что в порту Мариуполя было загружено первое судно с зерном из Донецкой народной республики. Врио главы республики отмечал, что вывоз продовольствия за пределы региона способен оживить сельское хозяйство, являющееся одним из главных секторов экономики.

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