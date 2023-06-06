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Названа причина резкого роста цен на газ в Европе

Экономист Колобанов: цены на газ в Европе выросли из-за наступающей жары и сезона ремонтов

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Markus Schreiber/AP

Резкий рост цен на газ в Европе 5 июня произошел из-за того, что сложился ряд факторов, в том числе подступающая жаркая погода и сезон ремонтов инфраструктуры. Об этом РИА Новости заявил замдиректора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

«Отказ Еврокомиссии от мер, которые включали в себя требования по экономии электроэнергии, может привести к росту потребления и потребности в газе. Объявление ОПЕК+ по поводу сокращения добычи подняло цены на нефть, а часть контрактов по поставке сжиженного природного газа (СПГ) по-прежнему привязана к ним», — добавил Колобанов.

По его словам, текущий рост цен не говорит о том, что тренд на снижение закончился. В целом, серьезного спроса на газ сейчас нет, поэтому текущие сложившиеся факторы лишь говорят о тревоге инвесторов.

Он добавил, что вполне вероятен «отскок дохлой кошки», когда произошел резкий рост цен на газ, но только лишь для того, чтобы позже упасть гораздо сильнее.

4 июня руководитель отдела бизнес-клиентов Elektrum Lietuva Артурас Затулинас заявил, что цены на энергоносители для бизнеса в Литве вырастут, так как фьючерсы указывают на подорожание топлива в ближайшее время.

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