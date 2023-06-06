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В Японии заявили, что борьба за СПГ не прекратится в ближайшее время

Кабмин Японии: конкуренция за СПГ не снизится в ближайшее время

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Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

В Японии не ожидают прекращения глобальной конкуренции за сжиженный природный газ (СПГ) в ближайшем будущем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад кабмина Японии.

В японском правительстве полагают, что дисбаланс может еще больше усилиться к 2025 году.

«Рост производственных мощностей СПГ не будет поспевать за спросом, мировые мощности поставок СПГ будут сокращаться (относительно спроса. — «Газета.Ru») примерно до 2025 года, и, другими словами, ситуация со спросом и предложением ухудшится», — говорится в докладе.

Поэтому в Японии не ожидают, что мировая борьба за СПГ закончится в ближайшее время, однако «спотовые цены на СПГ могут превышать цены по долгосрочным контрактам до второй половины 2020-х годов».

Ранее стало известно, что потоки сжиженного природного газа в Европу достигли исторического максимума. Речь идет об импорте более 12 млрд кубометров данного вида топлива.

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