Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минюсте прокомментировали инициативу ввести налог на прибыль прошлых лет

Минюст счел налог на прибыль прошлых лет противоречащим Конституции РФ

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Минюсте сочли налог на сверхприбыль прошлых лет противоречащим Конституции РФ. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пакет документов, подписанный по итогам заседания правовой комиссии по законодательной деятельности.

По мнению представителей министерства, в инициативе налоговой базой признается прибыль прошлых лет. А это придает фактически обратную силу нормам, регулирующим подобные правоотношения.

Таким образом, инициатива противоречит статье 57 Конституции РФ «Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют».

Ранее в Минфине предлагали «донастроить» механизм единого налогового счета (ЕНС) на фоне жалоб российских регионов, так как регионы жаловались на то, что с переходом на ЕНС и единый налоговый платеж стали появляться кассовые разрывы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях