В Минюсте прокомментировали инициативу ввести налог на прибыль прошлых лет

В Минюсте сочли налог на сверхприбыль прошлых лет противоречащим Конституции РФ. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пакет документов, подписанный по итогам заседания правовой комиссии по законодательной деятельности.

По мнению представителей министерства, в инициативе налоговой базой признается прибыль прошлых лет. А это придает фактически обратную силу нормам, регулирующим подобные правоотношения.

Таким образом, инициатива противоречит статье 57 Конституции РФ «Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют».

Ранее в Минфине предлагали «донастроить» механизм единого налогового счета (ЕНС) на фоне жалоб российских регионов, так как регионы жаловались на то, что с переходом на ЕНС и единый налоговый платеж стали появляться кассовые разрывы.