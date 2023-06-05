Правкомиссия РФ одобрила законопроект о налоге на сверхприбыль прошлых лет

Законопроект о налоге на сверхприбыль прошлых лет одобрили на заседании комиссии правительства России по законопроектной деятельности. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства финансов РФ.

Данный законопроект рассмотрят на ближайшем заседании кабмина. Согласно документу, плательщиков этого налога исключат из перечня плательщиков единого сельскохозяйственного налога.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на письмо замминистра финансов Алексея Сазанова сообщила, что Минфин РФ утвердил порядок регулирования разового сбора с представителей крупного российского бизнеса.

По данным издания, крупный бизнес должен будет перечислить сбор не позднее 28 января 2024 года, при этом можно будет получить скидку, если оплатить заранее.

До этого стало известно, что российский Минфин подготовил законопроект о разовом взносе компаний в бюджет на 300 млрд рублей.