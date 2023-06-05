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Еврокомиссия продлила запрет импорта зерна с Украины

Еврокомиссия продлила до 15 сентября запрет импорта зерна с Украины в пять стран ЕС

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Efrem Lukatsky/AP

Европейская комиссия (ЕК) продлила до 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы. При этом разрешен транзит через их территорию в остальные государства Евросоюза. Об этом сказано документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Как говорится в документе, «все еще необходимо, чтобы такие продукты, как пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины, которые конкурируют за одни и те же пространства для хранения», ввозились для потребления или переработки на территорию Евросоюза во все страны сообщества за исключением Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии.

Решение вступило в силу с момента опубликования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Европейского совета Шарлем Мишелем указал на недопустимость продления в ряде стран ЕС ограничений на ввоз украинской сельхозпродукции после 5 июня.

До этого министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Будапешт вместе с четырьмя странами Восточной Европы надеется на сохранение запрета на импорт украинского зерна. Он подчеркнул, что защита венгерских фермеров является приоритетом для правительства страны.

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