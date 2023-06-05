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Силуанов допустил рост ВВП в России до 1% по итогам 2023 года

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью CGTN спрогнозировал возможный рост ВВП России по результатам года до 1%.

Кроме того, министр отметил, что ожидается увеличение реальных доходов населения. По словам Силуанова, Минфин ожидает продолжение политики выхода на бюджетное правило.

«Если говорить по экономике, то в этом году мы ожидаем рост в пределах 1%, плюс-минус», – приводит Общественная служба новостей слова Силуанова.

Он напомнил о том, что в конце 2022 года реальные доходы россиян уже показали рост. В этом году ожидается продолжение этой тенденции.

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