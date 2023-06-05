Силуанов высказался о бросившем вызов России долларе

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не бросала вызов доллару. По его словам, ситуация выглядит наоборот.

«Поэтому мы ищем надежные альтернативные механизмы расчетов между нашими экспортерами, импортерами с тем, чтобы это было удобно надежно и выгодно для участников внешней экономической деятельности наших стран», — цитирует Силуанова Общественная служба новостей.

Он также заверил, что бюджетная система РФ стабильна. Министр добавил снижение инфляции и стабилизацию курса.

«У нас сегодня инфляция ниже 3% — 2,3% в отличие от тех стран, которые вводили санкции по отношению к России, где мы видим зачастую двузначную инфляцию», — сказал Силуанов.

Кроме того, министр отметил, что ожидается увеличение реальных доходов населения.