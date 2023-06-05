Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Силуанов высказался о бросившем вызов России долларе

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не бросала вызов доллару. По его словам, ситуация выглядит наоборот.

«Поэтому мы ищем надежные альтернативные механизмы расчетов между нашими экспортерами, импортерами с тем, чтобы это было удобно надежно и выгодно для участников внешней экономической деятельности наших стран», — цитирует Силуанова Общественная служба новостей.

Он также заверил, что бюджетная система РФ стабильна. Министр добавил снижение инфляции и стабилизацию курса.

«У нас сегодня инфляция ниже 3% — 2,3% в отличие от тех стран, которые вводили санкции по отношению к России, где мы видим зачастую двузначную инфляцию», — сказал Силуанов.

Кроме того, министр отметил, что ожидается увеличение реальных доходов населения.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях