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Глава Минфина РФ заявил, что доллар бросил вызов России, а не наоборот

Глава Минфина РФ Силуанов заявил, что Россия ищет новые надежные механизмы расчетов

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Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что доллар бросил вызов Российской Федерации, а РФ доллару. Об этом Силуанов сказал в интервью телеканалу CGTN.

«Поэтому мы ищем надежные альтернативные механизмы расчетов между экспортерами, импортерами с тем, чтобы это было удобно надежно и выгодно для участников внешней экономической деятельности наших стран», — пояснил он.

Ранее Антон Силуанов заявлял, что бюджетная система России является стабильной. Министр отметил, что в российской экономике снизилась инфляции и стабилизировался курс рубля.

До этого гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявлял, что Центральный банк России (ЦБ) может начать постепенно снижать ключевую ставку через полгода. Однако это случится, когда инфляция сократится до отметки в 4%, а на курс рубля ничто не будет давить.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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