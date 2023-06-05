Агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг «Роснефти» на наивысшем уровне

Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ПАО «НК «Роснефть» на уровне ruAAA, сообщается на сайте агентства. При этом прогноз по рейтингу стабильный. Рейтинг нефтяной компании поддерживается на наивысшем уровне с июля 2017 г.

«Агентство оценивает устойчивость к внешним шокам отрасли группы как умеренную. Это обусловлено относительно стабильным мировым спросом на углеводороды, низкой себестоимостью добычи и наличием у российских нефтедобывающих компаний механизма естественного хеджирования, частично сглаживающего колебания прибыли из-за изменений цен на нефть», — говорится в сообщении.

Операционные расходы на добычу углеводородов «Роснефти» в 1 квартале 2023 г. составили менее 3 долл./барр. н.э. Это является одним из самых низких показателей в мире. Как ранее отмечала газета «Ведомости», у добывающих компаний Персидского залива показатель находится на уровне 3 долл./барр.н.э., у французской TotalEnergies – 5,5 долл./барр.н.э., у британской bp – 6,1 долл./барр.н.э., у норвежской Equinor – 6,5 долл./барр.н.э., у бразильской Petrobras – 7,5 долл./барр.н.э.

Также аналитики агентства считают сильными конкурентные позиции «Роснефти» на рынке, несмотря на санкционные ограничения в отношении компании. Это обусловлено высоким уровнем доказанных запасов углеводородов, низкими затратами на их добычу и наличием диверсифицированной структуры рынков сбыта. Так, по результатам проведения аудита запасов по международной классификации PRMS (Система управления углеводородными ресурсами) запасы углеводородов компании по категории 1Р на 31 декабря 2022 г. составили 42,3 млрд б.н.э., 2Р – 84,2 млрд б.н.э., 3Р – 132,4 млрд б.н.э. Восполнение добычи приростом 2Р запасов превышает 100%.

Кроме того, в отчете «Эксперт РА» отмечена высокая эффективность бизнеса «Роснефти». Эксперты агентства констатируют сильные финансовые результаты в отчетности за первом квартале 2023 г. по МСФО.

«Ключевые финансовые показатели, такие как EBITDA и чистая прибыль, превзошли ожидания аналитиков всех инвестиционных банков, покрывающих деятельность компании», — говорится в отчете.

Так, чистая прибыль, относящаяся к акционерам, за первый квартал увеличилась почти на 46% и составила 323 млрд рублей. Это на 37% выше показателя консенсус-прогноза аналитиков инвестиционных банков. При этом показатель EBITDA увеличился на 25,1%, достигнув 672 млрд руб.

Маржа EBITDA достигла рекордных 36,7%, что на 5 п.п. выше консенсуса. Выручка компании за первый квартал 2023 г. составила 1,823 трлн руб.

Как отмечают аналитики агентства, высокая рентабельность «Роснефти» приводит к ее устойчивой финансовой позиции и сильной ликвидности. Предполагается, что операционный денежный поток с учетом остатка денежных средств и подтвержденных лимитов по кредитным линиям с запасом покрывает расходы на погашение и обслуживание долга, капитальные затраты и дивиденды.