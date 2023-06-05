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Стало известно о планах России после создания собственной платежной системы

МТПП: Россия после запуска своей платежной системы планирует нарастить торговлю с Алжиром

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Shutterstock

После запуска российской платежной системы, выступающей альтернативой SWIFT, Москва намерена в разы нарастить товарооборот с Алжиром. Об этом в беседе с RT заявил председатель комиссии столичной торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в республике Дмитрий Шатунов.

«Если у нас получится создать независимую платежную систему, то как минимум это облегчит работу нашим компаниям и алжирским компаниям у нас по экспорту-импорту. Как максимум мы получим увеличение товарооборота в разы», — пояснил Шатунов.

Он добавил, что в настоящее время товарооборот между странами находится на уровне $3 млрд.

Ранее стало известно, что Филиппины ищут возможности для торговли с Россией на фоне сложностей, которые возникли с использованием международной системы расчетов SWIFT из-за санкций.

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