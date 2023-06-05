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Саудовская Аравия дополнительно уменьшит добычу нефти

SPA: Саудовская Аравия дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки в июле

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Reuters

Саудовская Аравия решила в июле 2023 года дополнительно уменьшить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. При этом страна сохраняет для себя возможность дальнейшего продления этого соглашения. Об этом сообщает местное агентство SPA, ссылаясь на официальный источник в министерстве энергетики королевства.

«Королевство осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти в размере 1 млн баррелей в сутки в течение июля, которое может быть продлено», — отметили в публикации.

По данным агентства, добыча Саудовской Аравии будет на уровне 9 млн баррелей в сутки, а общее добровольное сокращение составит 1,5 млн баррелей в сутки.

4 июня вице-премьер РФ Александр Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке. По его словам, в текущем году происходит рост спроса на нефть, особенно в летний период. В связи с этим он отметил, что наблюдается активизация бизнеса, предпринимательства во многих странах, а также увеличение количества автомобильных перевозок и авиаперевозок. Это позитивные факторы, которые влияют на рост спроса на нефть.

До этого Новак сообщил о продлении добровольного сокращения добычи нефти в России до конца 2024 года. Такое решение принято по итогам министерской встречи ОПЕК+. Он отметил, что уровень снижения будет считаться от квоты, определенной на 2024 год.

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