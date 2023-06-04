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Стали известны планы ОПЕК+ на 2024 год

В ОПЕК+ сообщили о планах продлить соглашение на 2024 год и снизить нефтедобычу

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Global Look Press

Страны-члены ОПЕК+ намерены продлить соглашение на 2024 год, а Саудовская Аравия планирует еще раз добровольно снизить нефтедобычу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

При этом Reuters со ссылкой на источники передает, что государства организации могут с 2024 года сократить добычу при согласовании ее новых базовых уровней.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил журналистам, что те не представляют, какие обсуждения ведутся в ОПЕК+ касательно дальнейшего плана по добыче нефти.

До этого Азиз бен Сальман заявил, что страны ОПЕК на встрече планировали обсудить многие темы, и назвал переговоры «захватывающими».

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