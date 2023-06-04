В ОПЕК+ заявили, что журналисты не представляют, что обсуждают в организации

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил журналистам, что те не представляют, какие обсуждения ведутся в ОПЕК+ касательно дальнейшего плана по добыче нефти.

«Вы не представляете, что мы обсуждаем», — отметил политик, выходя из отеля, в котором остановился в Вене.

Ранее Азиз бен Сальман заявил журналистам, что страны ОПЕК на сегодняшней встрече планируют обсудить многие темы и назвал предстоящие переговоры «захватывающими».

До этого участники ОПЕК+ обсуждали дополнительное сокращение добычи нефти еще на 1 млн баррелей в сутки.

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак также говорил, что страны ОПЕК+ на встрече, которая запланирована на 4 июня, определят, что лучше для нефтяного рынка.

По его словам, основная задача встречи организации — совместное обсуждение состоянии нефтяного рынка.