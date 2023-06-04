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Руководители Суэцкого канала рассказали о ситуации с движением после отбуксировки танкера

Власти Суэцкого канала сообщили о полном восстановлении судоходства

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Ахмед Махмуд/РИА «Новости»

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что удалось полностью восстановить судоходство на водной артерии после успешной отбуксировки сломавшегося танкера. Об этом сообщается на сайте администрации канала на странице в социальной сети.

Утром 4 июня Рабиа уточнял, что администрацией канала направлено три буксира к нефтяному танкеру. У последнего произошла поломка оборудования. Данное морское судно направлялось из РФ в Китай.

«Судоходное движение на канале возобновлено в обоих направлениях, так как быстро удалось устранить техническую неисправность в механизмах нефтеналивного танкера SEAVIGOUR...» — уточнили в руководстве Суэцкого канала.

Подчеркивается, что сломанный танкер благополучно отбуксировали до 17-го км нумерации канала. Другие подробности в связи с поломкой танкера не приводятся.

Ранее стало известно, что три судна в Суэцком канале буксировали танкер, идущий из России в Китай.

Также сухогруз Glory с украинской кукурузой сняли с мели в Суэцком канале.

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