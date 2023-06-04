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Экономике Германии предсказали тяжелые времена

Rebelion: на Германию надвигается экономический кризис из-за падения ВВП

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Markus Schreiber/AP

Германия, которая ранее считалась ведущей экономикой Европы, входит в тяжелый кризисный период из-за того, что ВВП страны подает уже два квартала подряд. Об этом сообщает издание Rebelion

По данным Статистического агентства Германии, валовой внутренний продукт (ВВП) снижается уже второй квартал подряд. В первом квартале 2023 года он сократился на 0,3%, а в четвертом квартале 2022 года — на 0,5%. Из-за этого на страну надвигается экономический кризис.

В публикации отметили, что такая ситуация сложилась из-за резкого роста цен на электроэнергию. Сами же цены на энергоносители выросли из-за отказа покупать топливо у России. То есть это было началом так называемых «санкций» против Москвы, с помощью которых США хотели заставить Европу приобретать сжиженный природный газ (СПГ), добываемый в Штатах. Из-за отсутствия альтернативных источников поставок, у немецкой промышленности начались проблемы, которые отрицательно сказались на экономике и жителях страны.

По мнению авторов статьи, при сохранении данной тупиковой ситуации, когда «экономический локомотив» Европы опускается в кризис, Евросоюз ждут тяжелые последствия.

26 мая агентство Bloomberg сообщило, что экономическая безопасность государств, входящих в состав Евросоюза (ЕС), может столкнуться с угрозой срыва в связи с обрушением устойчивости крупнейшего центра производства объединения — Германии.

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