Египет, ОАЭ и Уругвай стали членами Нового банка развития БРИКС

Новый банк развития (НБР) БРИКС принял в свои ряды Египет, Уругвай и Объединенные Арабские Эмираты. Это произошло после завершения процесса ратификации, сообщила министр по делам международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

По словам главы внешнеполитического ведомства Южноафриканской Республики, которые приводит ФАН, вскоре НБР примет еще одну страну в качестве девятого члена. Вопрос о расширении банка обсудят на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, запланированном на август 2023 года.

Новые государства, присоединившиеся к НБР, входят в группу 19 стран, выразивших намерение примкнуть к международному блоку. Пандор также сообщила об успехах, достигнутых в