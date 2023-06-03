Стало известно, сколько времени россияне копят на автомобиль

Чтобы накопить на новый автомобиль, россиянам в среднем требуется четыре-пять лет. Об этом РИА Новости сообщил основатель инвестиционной транспортной компании «ГТК Холдинг» Саид Залиев по итогам проведенного исследования.

По его словам, россияне с доходом 55 тыс.руб. выбирают Lada Granta, Lada Niva, и им в среднем нужно около четырех с половиной лет, чтобы накопить на авто. Люди с доходом от 100 тыс. руб. выбирают, например, Lada Vesta или «Москвич 3» в базовой комплектации, на них нужно собирать деньги пять лет, добавил он. В то же время желающие приобрести китайские внедорожники и кроссоверы с доходом 100-200 тыс. руб. могут накопить на них за четыре года.

В то же время россияне сейчас часто не находят всей суммы на покупку авто: им не хватает около 63% стоимости машины. При этом годом ранее этот показатель был на уровне 58%. Чтобы собрать всю сумму на машину, 70% покупателей оформляют кредит, 15% занимают у друзей или родственников. 10% оформляет рассрочку и всего 5% продолжают копить, указал Залиев.

Исследование «ГТК-Холдинга» было проведено на основании запросов 1760 клиентов компании на покупку нового транспорта в мае 2023 года.