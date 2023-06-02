Инфляция в Ливане побила рекорд и достигла 269%

На фоне апрельской девальвации валюты, которая произошла в Ливане, инфляция в стране достигла 269%, передает ФАН.

Потребительские цены по сравнению с мартом возросли на 9%.

Простые ливанцы страдают из-за кризиса по политическим причинам, который продолжается еще с осени 2019 года. Тогда власти хотели спасти страну от банкротства и ввели новые налоги. При этом у граждан одновременно сокращались пенсии и зарплаты. Так, с ливанцев какое-то время брали беспрецедентный налог на WhatsApp, который составлял 6 долларов в месяц и давал возможность пользоваться мессенджером. Однако, осознав абсурдность ситуации, власти его отменили.

Правительство Ливана объявило о дефолте в начале марта 2020 года, когда отказалось погашать задолженность за еврооблигации в размере 1,2 миллиарда долларов. Для граждан страны это обернулось обесцениванием местной валюты и подорожанием продуктов почти на 60%, что привело к массовым забастовкам в Ливане. Десятки тысяч граждан вышли на площади крупных городов, таких как Бейрут, Библос, Сайда. Люди были недовольны процветающей коррупцией, социальным неравенством, перебоями в поставках топлива, а также проблемами с электричеством и водоснабжением.