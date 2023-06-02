Туркмения предложила ЕС использовать транзитный потенциал Афганистана

Вице-премьер Туркмении Нурмухаммед Аманнепесов, выступая на саммите Центральная Азия — ЕС в Чолпон-Ате, предложил Евросоюзу использовать в торговле транзитный потенциал Афганистана, передает РИА Новости.

«Полагаем также важным проведение исследования транзитных возможностей Афганистана, использование которых откроет не только новые возможности, но и будет способствовать экономическому развитию этой страны», — сказал он.

По словам Аманнепесова, торгово-экономическое партнерство является одним из основных направлений сотрудничества в формате «Центральная Азия — Евросоюз». Также это позволит реализовать потенциал в этой сфере, что будет способствовать развитию транспортных маршрутов.

В прошлом году Министерство финансов правительства «Талибан» (организация запрещена в России)заявило, что импортирует 350 тыс. тонн нефти из Ирана, чтобы контролировать и снижать цены на нефть на афганских рынках.