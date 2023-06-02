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В Киеве прошли обыски в компании «Укрэнерго»

«Украинские новости»: полиция Киева провела обыски в компании «Укрэнерго»

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Укрэнерго

Полиция Киева провела обыски в компании «Укрэнерго». Об этом сообщает издание «Украинские новости».

Обыски проходили в рамках дела, возбужденного по статье о присвоении и растрате имущества. По данным следствия, «Укрэнерго» закупала оборудование и строительные материалы по завышенной стоимости.

Ранее сообщалось, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины провели обыск в здании Киевского городского совета.

По словам заместителя главы горсовета Владимира Бондаренко, обыск проводится по постановлению судьи Печерского районного суда Киева. В обыскиваемом здании находятся городской совет и Киевская городская военная администрация. Следователи выясняют, почему сотрудники администрации и депутаты горсовета призывались в качестве военнослужащих, но при этом проходили службу по месту работы.

Бондаренко отметил, что сотрудники горсовета согласились сотрудничать со следствием.

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