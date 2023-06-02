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В России раскрыли, когда в стране закончатся запасы газа

«ГКЗ»: России хватит извлекаемых запасов газа на ближайшие 90 лет

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Matthias Rietschel/AP

Текущие извлекаемые запасы газа в России составляют 67 трлн кубометров, этих объемов должно хватить для обеспечения нужд страны в течение ближайших 90 лет. Слова заместителя генерального директора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ФБУ «ГКЗ») Александра Смирнова приводит «Интерфакс».

«Запасы природного газа составляют на сегодняшний день в России порядка 67 трлн кубометров. С учетом текущей годовой добычи обеспеченность запасами составляет порядка 90 лет», — заявил Смирнов в ходе выступления на конференции «Трудноизвлекаемые запасы — настоящее и будущее».

Однако большая часть запасов газа в стране является трудноизвлекаемой. Это может повлиять на конечную оценку рентабельности их освоения и разработки, пояснил он.

«54% запасов газа относятся к трудноизвлекаемым. Назрела необходимость проведения инвентаризации запасов газа с целью оценки рентабельности их освоения и разработки», — заключил Смирнов.

20 апреля председатель совета директоров энергетического холдинга «Газпром» Виктор Зубков заявил, что компания обеспечена газом более чем на сто лет, а разработка запасов сможет помочь устойчивому развитию экономики. На конец прошлого года извлекаемые запасы составили 35 трлн кубометров газа.

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