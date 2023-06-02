Песков рассказал, какой опыт может перенять Россия у Китая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова министра экономического развития России Максима Решетникова, который заявил, что Москва все чаще перенимает опыт Пекина в управлении экономикой.

«Учитывать опыт любых стран необходимо... Опыт долгосрочного планирования был и у страны, правопреемницей коей является Россия, — у Советского Союза. Этот опыт нужно адаптировать к текущему моменту и особенностям нашей страны. Здесь не может быть речи о слепом копировании», — заявил Песков.

Также он предложил опираться и на китайский опыт в экономике.

«Опыт страны, которая на протяжении не одного десятилетия демонстрирует самые быстрые темпы роста в мире и, которая является по многим показателям лидирующим государством в мире в области экономики — этот опыт заслуживает самого глубокого и пристального изучения», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников, говоря о заимствованиях опыта КНР в управлении экономикой, отметил более длительные сроки планирования — период до 2030 теперь рассматривается как среднесрочный, а стратегическое планирование строится до 2040-2045 годов. При этом министр признал сложности планирования некоторых вопросов на перспективу 15-20 лет в силу «сложившейся турбулентности».

Еще один пример — мониторинг спроса. По словам Решетникова, когда фиксируется спад потребления власти оперативно реагируют и компенсируют это за счет бюджета.