Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал, какой опыт может перенять Россия у Китая

Песков: Россия должна пристально изучить опыт Китая в развитии экономики

close
100%
AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова министра экономического развития России Максима Решетникова, который заявил, что Москва все чаще перенимает опыт Пекина в управлении экономикой.

«Учитывать опыт любых стран необходимо... Опыт долгосрочного планирования был и у страны, правопреемницей коей является Россия, — у Советского Союза. Этот опыт нужно адаптировать к текущему моменту и особенностям нашей страны. Здесь не может быть речи о слепом копировании», — заявил Песков.

Также он предложил опираться и на китайский опыт в экономике.

«Опыт страны, которая на протяжении не одного десятилетия демонстрирует самые быстрые темпы роста в мире и, которая является по многим показателям лидирующим государством в мире в области экономики — этот опыт заслуживает самого глубокого и пристального изучения», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников, говоря о заимствованиях опыта КНР в управлении экономикой, отметил более длительные сроки планирования — период до 2030 теперь рассматривается как среднесрочный, а стратегическое планирование строится до 2040-2045 годов. При этом министр признал сложности планирования некоторых вопросов на перспективу 15-20 лет в силу «сложившейся турбулентности».

Еще один пример — мониторинг спроса. По словам Решетникова, когда фиксируется спад потребления власти оперативно реагируют и компенсируют это за счет бюджета.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях