В КНР назвали партнерство Китая и России выгодным миру

Всеобъемлющее партнерство Китая и России выгодно всему миру. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на брифинге Китайской ассоциации общественной дипломатии по итогам своего международного турне.

Ранее дипломат отправился в поездку, в ходе которой посетил ряд стран Европы, Украину и Россию.

«КНР и Россия продвигают всеобъемлющее стратегическое партнерство, оно осуществляется в интересах обеих стран и их народов и выгодно всему миру», — цитирует спецпредставителя НСН.

Ли Хуэй подчеркнул, что отношения Пекина и Москвы основаны на принципах взаимного уважения и мирного сосуществования, опираются на сотрудничество и выгоду сторон.