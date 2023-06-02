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В КНР назвали партнерство Китая и России выгодным миру

Всеобъемлющее партнерство Китая и России выгодно всему миру. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на брифинге Китайской ассоциации общественной дипломатии по итогам своего международного турне.

Ранее дипломат отправился в поездку, в ходе которой посетил ряд стран Европы, Украину и Россию.

«КНР и Россия продвигают всеобъемлющее стратегическое партнерство, оно осуществляется в интересах обеих стран и их народов и выгодно всему миру», — цитирует спецпредставителя НСН.

Ли Хуэй подчеркнул, что отношения Пекина и Москвы основаны на принципах взаимного уважения и мирного сосуществования, опираются на сотрудничество и выгоду сторон.

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