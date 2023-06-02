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В США рассказали о неудачных попытках России подорвать мировое доминирование доллара

Bloomberg: РФ вызвала негативную реакцию стран на гегемонию доллара, но не ослабила его

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

После ввода международных санкций против России со стороны западных стран Москва попыталась подорвать доминирующее положение американского доллара, убеждая другие развивающиеся государства активнее переходить на расчеты в национальных валютах. Однако усилий РФ оказалось недостаточно для подрыва статуса доллара в качестве мировой резервной валюты, сообщает Bloomberg.

Страны объединения БРИКС, в состав которого помимо России также входят Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика (ЮАР), действительно заключили ряд соглашений о торговле в национальных валютах. Например, о подобном решении договорились Бразилия и Китай, Индия вместе с Малайзией решили проводить торговые транзакции в рупиях, а власти КНР и Франции заключили первое соглашение о торговле газом в юанях. Несмотря на это, нацвалюты пока не могут оказать достойной конкуренции доллару, уточняется в статье.

«Страны активизировали шаги в направлении дедолларизации после антироссийских санкций. Однако отказ от американской валюты будет долгим процессом, пока альтернативы доллару на мировом рынке нет. По данным Банка международных расчетов, в долларах осуществляется около 88% всех операций с иностранной валютой, в том числе не связанных с США или американскими компаниями», — заключается в материале.

31 мая американский журнал The National Interest (TNI) сообщил, что возможный дефолт по госдолгу в США может обернуться тяжелыми последствиями как для американского народа, так и для доллара, чье господство на международной арене будет нарушено. При этом даже в случае поднятия потолка госдолга сохраняющаяся угроза дефолта только ослабит доверие к доллару на глобальном финансовом рынке.

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