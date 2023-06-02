В США рассказали о неудачных попытках России подорвать мировое доминирование доллара

После ввода международных санкций против России со стороны западных стран Москва попыталась подорвать доминирующее положение американского доллара, убеждая другие развивающиеся государства активнее переходить на расчеты в национальных валютах. Однако усилий РФ оказалось недостаточно для подрыва статуса доллара в качестве мировой резервной валюты, сообщает Bloomberg.

Страны объединения БРИКС, в состав которого помимо России также входят Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика (ЮАР), действительно заключили ряд соглашений о торговле в национальных валютах. Например, о подобном решении договорились Бразилия и Китай, Индия вместе с Малайзией решили проводить торговые транзакции в рупиях, а власти КНР и Франции заключили первое соглашение о торговле газом в юанях. Несмотря на это, нацвалюты пока не могут оказать достойной конкуренции доллару, уточняется в статье.

«Страны активизировали шаги в направлении дедолларизации после антироссийских санкций. Однако отказ от американской валюты будет долгим процессом, пока альтернативы доллару на мировом рынке нет. По данным Банка международных расчетов, в долларах осуществляется около 88% всех операций с иностранной валютой, в том числе не связанных с США или американскими компаниями», — заключается в материале.

31 мая американский журнал The National Interest (TNI) сообщил, что возможный дефолт по госдолгу в США может обернуться тяжелыми последствиями как для американского народа, так и для доллара, чье господство на международной арене будет нарушено. При этом даже в случае поднятия потолка госдолга сохраняющаяся угроза дефолта только ослабит доверие к доллару на глобальном финансовом рынке.