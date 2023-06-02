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Россиянам стало тяжелее сэкономить на покупке небольшой квартиры

«Мир квартир»: цены на маленькие квартиры выросли в большинстве крупных городов России

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

C начала текущего года цены на маленькие квартиры выросли в большинстве крупных российских городов. Речь идет о стоимости объектов общей площадью не более 32 квадратных метра в 70 населенных пунктах, сообщает РИА-Недвижимость со ссылкой на статистические данные аналитиков портала «Мир квартир».

При этом исключениями стали Москва, Санкт-Петербург и еще несколько крупных городов, где цены на небольшие квартиры перестали расти. Исследование проводилось среди 70 крупнейших населенных пунктов России. В настоящее время средняя стоимость квадратного метра в подобном типе объектов недвижимости составляет 107,3 тыс. руб., увеличившись с января на 4,6%, уточняется в статье.

«Цены на маленькие квартиры выросли с начала года в подавляющем большинстве крупных российских городов. В среднем квадратный метр квартир небольшой площади стоит 107,3 тысячи рублей, с начала года он подорожал на 4,6%. В среднем маленькая квартира по России стоит более 2,9 миллиона рублей», — заключается в материале.

21 мая газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков федеральной компании «Этажи» сообщила, что на российском рынке недвижимости рекордно снизились скидки на жилье. В настоящее время собственники объектов недвижимости готовы в среднем делать дисконт не более 4,4% от суммарной стоимости лота.

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