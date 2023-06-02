Лавров отреагировал на вброс о переносе саммита БРИКС

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что не читает британские газеты. Такое заявление дипломат сделал на фоне распространяемых Западом слухов о том, что саммит БРИКС якобы будет проводиться в Китайской Народной Республике.

Напомним, ранее о возможном переносе саммита БРИКС из Южно-Африканской Республики в Китай сообщил Reuters.

В ходе пресс-конференции первого июня представители СМИ спросили у главы внешнеполитического ведомства РФ, правда ли это.

«Как я понимаю, эта новость была опубликована только в одной английской желтой газете. А я английских газет не читаю», — цитирует Лаврова Общественная служба новостей.