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Лавров отреагировал на вброс о переносе саммита БРИКС

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что не читает британские газеты. Такое заявление дипломат сделал на фоне распространяемых Западом слухов о том, что саммит БРИКС якобы будет проводиться в Китайской Народной Республике.

Напомним, ранее о возможном переносе саммита БРИКС из Южно-Африканской Республики в Китай сообщил Reuters.

В ходе пресс-конференции первого июня представители СМИ спросили у главы внешнеполитического ведомства РФ, правда ли это.

«Как я понимаю, эта новость была опубликована только в одной английской желтой газете. А я английских газет не читаю», — цитирует Лаврова Общественная служба новостей.

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