Forbes назвал Риз Уизерспун самой богатой актрисой с состоянием 440 млн долларов

Издание Forbes назвал американку Риз Уизерспун, известную по фильмам «Жестокие игры» и «Блондинка в законе», самой богатой актрисой в мире.

В настоящий момент состояние знаменитости оценивается в 440 миллионов долларов.

Пару лет назад голливудская звезда продала контрольный пакет акций продюсерской компании Hello Sunshine за 900 миллионов долларов.

Артистка также остается одной из самых высокооплачиваемых звезд в киноиндустрии, отмечает Общественная служба новостей. Известно, что за последний сезон сериала «Утреннее шоу» она заработала 20 миллионов долларов.