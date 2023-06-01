Стало известно, что будет с курсом рубля в 2023 году

В 2023 году курс рубля может укрепиться до 65 за доллар, так как в России улучшается торговый баланс, и идут разговоры о росте ключевой ставки. Об этом «Ленте.ру» заявил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Я надеюсь, что мы придем к 75 за доллар, а, вообще, в этом году мы увидим 65 просто за счет того, что торговое сальдо будет улучшаться, дисконт на нашу нефть будет сокращаться», — отметил Разуваев.

По его словам, что в пользу укрепления рубля идут новости о том, что Центробанк может поднять размер ключевой ставки. Поэтому уже в течение месяца рубль может укрепиться до 77 рублей.

Он добавил, что в случае какой-либо серьезной паники среди населения возможно укрепление доллара. То есть россияне всегда бросаются скупать доллары, если происходят какие-либо отрицательные изменения. При этом паники не было, и в обменщики никто не бросился, когда произошла атака беспилотников на Москву. Но в любом случае при повторении подобных ситуаций определенное влияние на курс может произойти.

30 мая аналитики УК «Альфа-Капитал» сообщили, что курс доллара на следующей неделе может торговаться на уровне 77-80 рублей, а евро может достичь отметки в 88 рублей.