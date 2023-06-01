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Турция получила предложение ООН по транзиту российского аммиака через Украину

РИА Новости: ясности и консенсуса по транзиту российского аммиака через Украину нет

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Depositphotos

Турция получила предложение ООН по транзиту российского газа через территорию Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией по переговорам о зерновой сделке.

По информации агентства, Турция и ООН продолжают работу по устранению препятствий в вопросе экспорта российской агропродукции на мировые рынки.

«Да, мы знакомы с этим предложением, различные варианты, возможности обсуждались между сторонами. Но ясности и консенсуса по этому вопросу нет. То есть ничего конкретного, о чем бы я смог с вами поделиться», — поделился источник агентства.

Ранее официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик говорил, что ООН продолжает осуществлять контакты по обеспечению экспорта российских аммиачных удобрений.

Он отказался раскрывать подробности продолжающихся дискуссий.

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