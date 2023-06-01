Экспорт коксующегося угля стал выгоднее для России

С начала текущего года российский коксующийся уголь перестал торговаться со скидками на зарубежных рынках. Одной из главных причин отсутствия дисконтов к иностранным бенчмаркам стала привязка доменных печей к определенным маркам угля, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию «Дисконты на российский уголь» аналитиков консалтингового агентства Neft Research.

При этом в течение 12 месяцев 2022-го дисконты на уголь всех видов в среднем доходили до 35%, а по энергетическому углю при экспорте из западных портов России — до 60%. Подобной динамике способствовал ряд факторов, включая европейское эмбарго и необходимость перенаправления экспортной энергетической продукции из РФ в азиатские страны. Однако с начала текущего года скидки на коксующийся уголь из РФ стали постепенно «сходить на нет», уточняется в статье.

«В 2023 году российский коксующийся уголь торгуется без дисконтов при экспорте. Этому способствует привязка доменных печей к определенным маркам угля, из-за чего заменить поставщика сложно», — говорится в материале.

В то же время на другие виды российского угля экспортные скидки по-прежнему сохраняются. На конец мая 2023 года энергетический уголь в восточном направлении торговался с премией в $5–17 на тонну, а при отправлении продукции с северо-западных портов дисконт составлял в среднем $13, заключается в заметке.

29 мая газета «Ведомости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE и отраслевых участников сообщила, что российские экспортеры в обозримом будущем могут столкнуться с проблемами из-за дешевеющего угля. Стоимость фьючерсов на энергетический уголь с доставкой в порты Амстердама, Роттердама и Антверпена в июне опустилась до $98 за тонну, что стало самым низким показателем с января 2022 года. При этом с начала текущего года топливо на европейском энергорынке подешевело почти вдвое (на 47%).