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В США приняли законопроект о повышении потолка госдолга

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о повышении потолка госдолга

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Depositphotos

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о повышении потолка государственного долга, передает РИА Новости.

За законопроект проголосовали свыше 314 законодателей, 117 выступили против.

Далее документ отправится на рассмотрение в сенат. Затем, в случае одобрения обеими палатами конгресса, он поступит на подпись президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

Ранее Байден заявлял, что утверждение нового потолка государственного долга США к ВВП в конгрессе идет по плану.

Согласно соглашению между администрацией Байдена и республиканской партией, в 2024 финансовом году на оборону будет выделено $886 млрд, $121 млрд — на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд долларов — на другие необоронные программы.

Оборонный бюджет США в 2023 году составил рекордные $843 млрд, и этот показатель предлагается увеличить.

Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на источник, договоренности по госдолгу отсрочат дефолт до 2025 года.

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