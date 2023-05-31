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Минэкономразвития сообщило первом за год росте ВВП России в апреле

Минэкономразвития: ВВП России в апреле вырос впервые за год на 3,3% в годовом выражении

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Pixabay

Министерство экономического развития России сообщило, что отечественная экономика в апреле выросла впервые за год — ВВП показал рост на 3,3% в годовом выражении после снижения на 0,7% в марте, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в экономике».

«В годовом выражении ВВП превысил уровень прошлого года на 3,3%», — сообщается в документе.

Согласно оценке ведомства, за январь-апрель спад валового внутреннего продукта оценивается в 0,6%, однако в апреле данный показатель вырос и с исключением сезонного фактора — на 0,2% после роста на 1,1% месяцем раньше.

По прогнозам Минэкономразвития, рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%.

В мае Международный валютный фонд сообщал, что ВВП на душу населения в России по итогам 2022 года составил $15,44 тыс., приблизившись к рекордным уровням 2013 года — в $15,93 тыс.

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