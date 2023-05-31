Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщили о получении нового гранта от США на $1,25 млрд

Минфин Украины: Киев получил новый грант от США на $1,25 млрд

close
100%
РИА Новости

Министерство финансов Украины сообщило, что Киев получил от Вашингтона новый грант в размере $1,25 млрд. Об этом говорится в Telegram-канале министерства.

«От США в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере $1,25 млрд через целевой фонд многих доноров Всемирного банка», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что Украина в 2023 году уже получила $6 млрд грантовых средств прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов.

Ранее глава финансово-налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что страна получила свыше $50 млрд в качестве помощи с февраля 2022 года. Из них $19,2 млрд составляют гранты – безвозвратная финансовая помощь.

Кроме того, Даниил Гетманцев заявил, что расходы свободного бюджета страны в первом квартале выросли в 1,8 раза по сравнению с тем же периодом в прошлом году. По его словам, расходы на оборону выросли в 5,3 раза, а расходы на оборону, на общественный порядок и безопасность лишь в 1,8 раза.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях