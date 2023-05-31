На Украине сообщили о получении нового гранта от США на $1,25 млрд

Министерство финансов Украины сообщило, что Киев получил от Вашингтона новый грант в размере $1,25 млрд. Об этом говорится в Telegram-канале министерства.

«От США в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере $1,25 млрд через целевой фонд многих доноров Всемирного банка», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что Украина в 2023 году уже получила $6 млрд грантовых средств прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов.

Ранее глава финансово-налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что страна получила свыше $50 млрд в качестве помощи с февраля 2022 года. Из них $19,2 млрд составляют гранты – безвозвратная финансовая помощь.

Кроме того, Даниил Гетманцев заявил, что расходы свободного бюджета страны в первом квартале выросли в 1,8 раза по сравнению с тем же периодом в прошлом году. По его словам, расходы на оборону выросли в 5,3 раза, а расходы на оборону, на общественный порядок и безопасность лишь в 1,8 раза.