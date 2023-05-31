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Министры финансов России и Китая провели переговоры о сотрудничестве

Минфин: Силуанов и министр финансов Китая Кунь обсудили сотрудничество двух стран

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Petar Kujundzic/Reuters

Руководитель Министерства финансов Российской Федерации обсудил со своим китайским коллегой Лю Кунем сотрудничество двух государств. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«29 мая 2023 года министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов провел переговоры со своим коллегой, министром финансов Китая Лю Кунь в рамках визита делегации Минфина России на заседание совета управляющих Нового банка развития в Шанхае. Стороны обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве между Китаем и Россией и сотрудничестве в рамках НБР», — говорится в публикации.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе переговоров в Пекине с премьером госсовета КНР Ли Цяном заявил, что уже 70% трансграничных расчетов между РФ и Китаем проводятся в национальных валютах.

Он добавил, что в текущих геополитических условиях важно развивать транспортно-логистические маршруты, которые проходят через границу двух стран. Поэтому сейчас расширяется и модернизируется пограничная структура. Это, в свою очередь, поможет увеличить объемы грузоперевозок.

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