Голикова рассказала, когда в новых регионах выполнят майские указы о зарплатах бюджетников

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что заплату бюджетникам в новых регионах РФ приведут в соответствие с майскими указами президента РФ Владимира Путина, передает ТАСС. Заявление было сделано Голиковой на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Майскими указами называются одиннадцать указов, подписанных Владимиром Путиным 7 мая 2012 года в день вступления в должность президента РФ и содержащих 218 поручений правительству РФ на 2012—2020 годы, в которых прописаны целевые показатели по зарплатам бюджетников.

«По вашему поручению принято решение по увеличению с 1 января 2023 года на 20% фондов оплаты труда. <..> 1 января 2024 года также будет увеличение фонда оплаты труда бюджетников, чтобы довести заработную плату до уровня майских указов президента 2012 года, как это и сделано в других субъектах РФ», — заявила Голикова.

Ранее на совещании Голиковой с первым заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко отмечалось, что жители Запорожской области получают все социальные выплаты, предусмотренные российским законодательством. Жителям, которые по тем или иным причинам не могут получать их, начисляют ежемесячную региональную социальную выплату.

31 мая президент Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах РФ.